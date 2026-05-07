В деле арестованного адвоката Карабанова всплыл концерн «Калашников»

Дело адвоката Александра Карабанова связано с гендиректором компании, поставлявшей продукции для концерна «Калашников», сообщила пресс-служба СК России. По версии следствия, он убедил бизнесмена, что сможет «решить вопрос» с его делом о мошенничестве — повлиять на расследование и помочь избежать ответственности благодаря своим связям в правоохранительных органах.

В ноябре 2024 года генеральный директор коммерческой организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО «Концерн Калашников», обратился за юридической помощью к своему знакомому Карабанову, — сказано в сообщении.

Следствие считает, что во время встреч и разговоров адвокат потребовал у него 7 млн рублей. Из этой суммы 2 млн он просил заплатить сразу, объясняя, что эти деньги якобы пойдут на «передачу» сотрудникам следственных органов.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал Карабанова на два месяца. Он на протяжении 10 лет проработал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции. Осенью 2017 года адвокат защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле.