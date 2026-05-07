Прославивший воров рэпер купил квартиру за 130 млн в элитном ЖК Петербурга Рэпер Icegergert приобрел квартиру за 130 млн рублей в элитном ЖК Петербурга

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) приобрел квартиру в элитном жилом комплексе «Петровский остров» в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал SHOT. Стоимость покупки составила 130 млн рублей. В 2025 году вокруг исполнителя вспыхнул скандал после его выступления с лозунгом АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По информации канала, музыкант завершил все формальности и стал обладателем квартиры площадью 134 квадратных метра. Проект обещают полностью сдать к концу текущего года, тогда же рэпер сможет въехать в новое жилье.

Как пишет SHOT, минимальная цена квартиры площадью 20 квадратных метров в этом комплексе составляет 12 млн рублей. Внутри — отделка из дорогих материалов, закрытая территория и планировки на любой вкус.

Ранее Icegergert удвоил гонорар за свои выступления. На фоне растущей популярности и скандалов вокруг музыканта цена его концерта достигла 7 млн рублей. Еще летом Гергерт соглашался выступать за 3,5 млн рублей. В райдер артист включает 24 бутылки пива для команды и два баллона кислорода, чтобы «протрезветь, если сильно прибухнул».

В ноябре 2025 года прокуратура Москвы возбудила административное дело против Icegergert по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав».