День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:19

Прославивший воров рэпер купил квартиру за 130 млн в элитном ЖК Петербурга

Рэпер Icegergert приобрел квартиру за 130 млн рублей в элитном ЖК Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) приобрел квартиру в элитном жилом комплексе «Петровский остров» в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал SHOT. Стоимость покупки составила 130 млн рублей. В 2025 году вокруг исполнителя вспыхнул скандал после его выступления с лозунгом АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По информации канала, музыкант завершил все формальности и стал обладателем квартиры площадью 134 квадратных метра. Проект обещают полностью сдать к концу текущего года, тогда же рэпер сможет въехать в новое жилье.

Как пишет SHOT, минимальная цена квартиры площадью 20 квадратных метров в этом комплексе составляет 12 млн рублей. Внутри — отделка из дорогих материалов, закрытая территория и планировки на любой вкус.

Ранее Icegergert удвоил гонорар за свои выступления. На фоне растущей популярности и скандалов вокруг музыканта цена его концерта достигла 7 млн рублей. Еще летом Гергерт соглашался выступать за 3,5 млн рублей. В райдер артист включает 24 бутылки пива для команды и два баллона кислорода, чтобы «протрезветь, если сильно прибухнул».

В ноябре 2025 года прокуратура Москвы возбудила административное дело против Icegergert по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав».

Шоу-бизнес
рэперы
недвижимость
Icegergert
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.