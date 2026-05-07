«Внучки готовы»: Медведев предупредил о новой ядерной угрозе из Германии Медведев: нацисты в 1940-е годы были близки к разработке атомной бомбы

Нацисты в 1940-е годы близко подошли к разработке атомной бомбы, заявил в своей статье о новой милитаризации Германии зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает RT, «то, чего не хватило дедушкам, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке».

Не стоит забывать, что нацисты в 1940-е годы весьма близко подошли к разработке атомной бомбы. И использовать ее они планировали отнюдь не для устрашения своих противников. То, чего не хватило дедушкам в 1945 году, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке, — отметил Медведев.

В связи с этим нет никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания, уточнил замглавы СБ. Он назвал возможное обретение Германией ядерного заряда грубейшим нарушением международно-правовых обязательств Берлина по статье II Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска. По его словам, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года. Зампред Совбеза считает, что немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники.