Медведев забил тревогу из-за одного решения Германии Медведев назвал форпостом для броска на восток размещение войск ФРГ в Литве

Развертывание регулярных германских войск за пределами ФРГ представляет собой форпост для «броска на восток», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT. По словам политика, весной 2025 года Германия по соглашению с Литвой приняла решение разместить усиленную 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера в 30 км от Белоруссии и в 160 км от Калининградской области.

Это первый после Второй мировой войны случай развертывания регулярных германских войск за пределами ФРГ. И настоящий форпост для «броска на восток». По-другому такое военное усиление с развертыванием соответствующей долговременной инфраструктуры воспринимать не получается, — указал политик.

Ранее Медведев заявил, что в Германии постоянно вбрасываются тезисы о практически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, добавил политик.

Также она заявлял, что у Евросоюза не было объективных оснований «вписываться» за Украину. Он добавил, что повода назначать Россию своим «врагом навсегда» также не было.