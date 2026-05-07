День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:16

Медведев забил тревогу из-за одного решения Германии

Медведев назвал форпостом для броска на восток размещение войск ФРГ в Литве

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Развертывание регулярных германских войск за пределами ФРГ представляет собой форпост для «броска на восток», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT. По словам политика, весной 2025 года Германия по соглашению с Литвой приняла решение разместить усиленную 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера в 30 км от Белоруссии и в 160 км от Калининградской области.

Это первый после Второй мировой войны случай развертывания регулярных германских войск за пределами ФРГ. И настоящий форпост для «броска на восток». По-другому такое военное усиление с развертыванием соответствующей долговременной инфраструктуры воспринимать не получается, — указал политик.

Ранее Медведев заявил, что в Германии постоянно вбрасываются тезисы о практически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, добавил политик.

Также она заявлял, что у Евросоюза не было объективных оснований «вписываться» за Украину. Он добавил, что повода назначать Россию своим «врагом навсегда» также не было.

Власть
Германия
Литва
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.