Уроженец Калмыкии напал с ножом на мужчину на востоке Москвы МВД: в Москве задержали уроженца Калмыкии, устроившего поножовщину в столице

Уроженец Калмыкии напал на мужчину с ножом на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МВД столицы в мессенджере МАКС. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

На остановке «Главная аллея» во время драки злоумышленник нанес оппоненту удар ножом в живот, — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали двух рецидивистов, которые нанесли ножевые ранения работнику службы безопасности магазина, пытаясь украсть коньяк, икру и рыбные изделия. Уточняется, что посетители взяли с полок продукты на сумму более 4 тыс. рублей.

До этого стало известно, что массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной. По данным управления МВД по региону, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба попали в больницу в тяжелом состоянии.