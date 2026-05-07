Белоруссия напомнила Германии о деяниях умершего офицера СС

Председатель Верховного суда Белоруссии Андрей Швед направил в компетентные органы Германии заверенные копии вступившего в силу приговора по уголовному делу в отношении гражданина ФРГ Ганса Ойгена Зиглинга, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова. Как передает sb.by, она отметила, что Зиглинг еще 11 марта был признан виновным в геноциде белорусского народа.

Верховным судом Республики Беларусь впервые дана уголовно-правовая оценка деяниям нацистского преступника Ганса Ойгена Зиглинга в годы Великой Отечественной войны на территории БССР. Таким образом, нашим государством реализован принцип неотвратимости ответственности за тяжкие преступления, не имеющие сроков давности, — указала Ляскова.

По словам представителя ВС, для Минска признание факта геноцида, совершенного нацистским преступником, является не просто восстановлением исторической справедливости, а системной уголовно-правовой оценкой действий нацистов и их пособников на территории страны в рамках рассмотрения конкретных уголовных дел о геноциде. Суд обратился к немецким коллегам с просьбой внимательно отнестись к правовой оценке направляемых материалов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство проводит систематическую работу по достижению международного признания геноцида советского народа. Сотрудничество в этом вопросе налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы, уточнила дипломат.