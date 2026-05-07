День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:26

Белоруссия напомнила Германии о деяниях умершего офицера СС

Белоруссия передала Германии материалы по делу умершего офицера СС Зиглинга

Здание Верховного суда Белоруссии в Минске Здание Верховного суда Белоруссии в Минске Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Верховного суда Белоруссии Андрей Швед направил в компетентные органы Германии заверенные копии вступившего в силу приговора по уголовному делу в отношении гражданина ФРГ Ганса Ойгена Зиглинга, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова. Как передает sb.by, она отметила, что Зиглинг еще 11 марта был признан виновным в геноциде белорусского народа.

Верховным судом Республики Беларусь впервые дана уголовно-правовая оценка деяниям нацистского преступника Ганса Ойгена Зиглинга в годы Великой Отечественной войны на территории БССР. Таким образом, нашим государством реализован принцип неотвратимости ответственности за тяжкие преступления, не имеющие сроков давности, — указала Ляскова.

По словам представителя ВС, для Минска признание факта геноцида, совершенного нацистским преступником, является не просто восстановлением исторической справедливости, а системной уголовно-правовой оценкой действий нацистов и их пособников на территории страны в рамках рассмотрения конкретных уголовных дел о геноциде. Суд обратился к немецким коллегам с просьбой внимательно отнестись к правовой оценке направляемых материалов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство проводит систематическую работу по достижению международного признания геноцида советского народа. Сотрудничество в этом вопросе налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы, уточнила дипломат.

Страны СНГ
Белоруссия
Германия
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Бывший партнер Мэрилин Монро рассказал подробности их брака
Стало известно, что россияне стали чаще покупать из-за отключения интернета
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.