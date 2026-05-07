Германия не решится разрабатывать ядерное оружие в ближайшем будущем, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, этот шаг только ухудшит отношения ФРГ с Россией и приведет к катастрофическим последствиям.

Немцы не учатся на ошибках прошлого. Если посмотреть на картину в целом, то видно, что ФРГ лишь ухудшает отношения с Россией. Они наращивают потенциал, готовятся к войне. Хотя именно благодаря РФ Германия снова стала единой после Второй мировой войны, потому что мы разрушили Берлинскую стену и дали им возможность самим выбрать свою судьбу. Если говорить именно о ядерном оружии, маловероятно, что Германия в ближайшее время решится на создание собственного арсенала. Они подписали соответствующие договоры, которые хотя бы гласно пообещали соблюдать, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что люди хорошо помнят последствия двух мировых войн. По словам эксперта, европейское общество устало от постоянной русофобии и поддерживает восстановление экономических связей с Россией. Однако, как отметил политолог, оно сталкивается с влиятельной элитой, которая, напротив, стремится воплотить идеи Адольфа Гитлера.

Я полагаю, что в Германии могут обсуждать расширение европейского ядерного сдерживания за счет сотрудничества с Францией и Великобританией. Либо какие-то члены НАТО могут поставить ФРГ атомные бомбы. Но речь не о создании собственного арсенала. Однако лучше бы им одуматься и не выбирать себе в противники ядерную державу. Это лишь приведет к печальным политическим и социальным последствиям, если вдруг они сейчас реально начнут готовить и создавать то, что и привело к катастрофе больше 80 лет назад, — заключил Самонкин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что приближение Германии к созданию ядерного оружия станет серьезным поводом для военных действий. По его словам, это дает Москве право использовать все меры реагирования, предусмотренные государственной политикой РФ в области ядерного сдерживания.