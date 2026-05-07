07 мая 2026 в 15:08

Политолог оценил возможность создания Германией ядерного оружия

Политолог Самонкин: ФРГ вряд ли решится создать ядерное оружие в ближайшее время

Германия не решится разрабатывать ядерное оружие в ближайшем будущем, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, этот шаг только ухудшит отношения ФРГ с Россией и приведет к катастрофическим последствиям.

Немцы не учатся на ошибках прошлого. Если посмотреть на картину в целом, то видно, что ФРГ лишь ухудшает отношения с Россией. Они наращивают потенциал, готовятся к войне. Хотя именно благодаря РФ Германия снова стала единой после Второй мировой войны, потому что мы разрушили Берлинскую стену и дали им возможность самим выбрать свою судьбу. Если говорить именно о ядерном оружии, маловероятно, что Германия в ближайшее время решится на создание собственного арсенала. Они подписали соответствующие договоры, которые хотя бы гласно пообещали соблюдать, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что люди хорошо помнят последствия двух мировых войн. По словам эксперта, европейское общество устало от постоянной русофобии и поддерживает восстановление экономических связей с Россией. Однако, как отметил политолог, оно сталкивается с влиятельной элитой, которая, напротив, стремится воплотить идеи Адольфа Гитлера.

Я полагаю, что в Германии могут обсуждать расширение европейского ядерного сдерживания за счет сотрудничества с Францией и Великобританией. Либо какие-то члены НАТО могут поставить ФРГ атомные бомбы. Но речь не о создании собственного арсенала. Однако лучше бы им одуматься и не выбирать себе в противники ядерную державу. Это лишь приведет к печальным политическим и социальным последствиям, если вдруг они сейчас реально начнут готовить и создавать то, что и привело к катастрофе больше 80 лет назад, — заключил Самонкин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что приближение Германии к созданию ядерного оружия станет серьезным поводом для военных действий. По его словам, это дает Москве право использовать все меры реагирования, предусмотренные государственной политикой РФ в области ядерного сдерживания.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

