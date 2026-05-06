Массовое пыление березы: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 6 мая

Жара нарастает, и вместе с ней растет уровень пыльцы в воздухе. Рассказываем, что ждет поллинозников 6 мая 2026 года.

Среда, 6 мая, будет такой же жаркой, как и предшествующие дни. Воздух прогреется до +25 градусов. Однако во второй половине дня ожидается дождь, который дарует небольшое послабление и тем, кто не переносит жару, и поллинозникам.

Прогноз пыльцы на 6 мая 2026 года

Над Москвой повисло густое облако пыльцы березы. Концентрация аллергена застыла на «красном» уровне: от 1001 до 5000 частиц на кубометр. Поллинозники массово сообщают о проявлении симптомов аллергии.

Для облегчения состояния не забывайте не только о препаратах, назначенных врачом, но и о:

масках;

ноздревых фильтрах;

солнцезащитных очках;

влажной уборке в доме;

аппаратах очистки воздуха;

приеме душа после возвращения с улицы.

Будьте осторожны и при необходимости обратитесь к врачу. Больше о самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем материале.