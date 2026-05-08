Названы категории россиян, освобождаемые от платы за капремонт Депутат Панеш: закон может освобождать собственников жилья от оплаты капремонта

Обязанность платить за капитальный ремонт установлена для всех собственников жилья, однако закон предусматривает исключения, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. Так, жильцы не платят взносы на капремонт, если дом признан аварийным и подлежащим сносу.

То же самое касается нанимателей муниципальных квартир — обязанность лежит на собственнике, уточнил парламентарий. Для собственников-пенсионеров предусмотрено не освобождение от уплаты, а компенсация уже уплаченных взносов, добавил Панеш.

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на компенсацию 50%, старше 80 лет — 100%. Важнейшее условие: пенсионер должен быть неработающим и не иметь задолженности по взносам, — объяснил депутат.

Инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и их родители имеют право на компенсацию 50%. Здесь не требуется подтверждения нерабочего статуса, резюмировал Панеш.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения при проведении капитального ремонта. Действующие меры он назвал смешными. В подтверждение своих слов Слуцкий привел пример: в Якутии в 2025 году программа капремонта выполнена лишь на 45%, не отремонтированы 110 домов.