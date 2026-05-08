Канада укрывает гитлеровских коллаборационистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что любое цивилизованное общество должно осуждать таких сотрудников, однако в Канаде противоположный подход, в частности это касается украинского нациста Ярослава Гунько.

Любое цивилизованное общество, когда речь идет о карателе, о палаче, о коллаборационисте или непосредственном сотруднике гитлеровских нацистских структур <...> должно максимально порицать, отрицать. <...>. Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса: «А может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?» — сказала Захарова.

До этого она подчеркнула, что семья Ярослава Гунько в Канаде добивается сохранения его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не сохранения памяти о его же преступлениях. Россия пытается добиться его выдачи, тогда как Гунько живет в канадском городе Норт-Бей. Выяснилось, что мужчина и его семья активно участвуют в жизни города. Так, в начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях.