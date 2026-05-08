День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 07:02

Захарова обвинила Канаду в укрывательстве нацистских коллаборационистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Канада укрывает гитлеровских коллаборационистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что любое цивилизованное общество должно осуждать таких сотрудников, однако в Канаде противоположный подход, в частности это касается украинского нациста Ярослава Гунько.

Любое цивилизованное общество, когда речь идет о карателе, о палаче, о коллаборационисте или непосредственном сотруднике гитлеровских нацистских структур <...> должно максимально порицать, отрицать. <...>. Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса: «А может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?»сказала Захарова.

До этого она подчеркнула, что семья Ярослава Гунько в Канаде добивается сохранения его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не сохранения памяти о его же преступлениях. Россия пытается добиться его выдачи, тогда как Гунько живет в канадском городе Норт-Бей. Выяснилось, что мужчина и его семья активно участвуют в жизни города. Так, в начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях.

Власть
Россия
Канада
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.