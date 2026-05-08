Генерал-майор Глеб Бакланов (справа) приветствует начальника штаба 1-й американской армии генерал-майора Уильяма Б. Кина (второй слева) во время встречи с союзными войсками на берегу реки Эльбы, 1945 год

«Точка братства»: в РФ напомнили США об историческом рукопожатии на Эльбе Посол Дарчиев: разгром нацизма стал высшей точкой братства по оружию РФ и США

Разгром гитлеровской Германии стал высшей точкой братства по оружию Москвы и Вашингтона, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Он напомнил об историческом рукопожатии красноармейцев и бойцов американской армии на реке Эльбе в апреле 1945 года, передает ТАСС.

Разгром гитлеровской Германии — высшая точка братства по оружию наших стран, <...> а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльбе в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства, — подчеркнул дипломат.

Ранее Дарчиев сообщил, что отношение американцев ко Дню Победы при президенте США Дональде Трампе изменилось в лучшую сторону. По его словам, за последние два года удалось провести акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы и на территории посольства.

До этого стало известно, что почти все жители России (93%) отмечают День Победы и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Аналитики выяснили, что большинство россиян проводят 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов.