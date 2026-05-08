Жителям российского региона повысили штрафы из-за действия особого режима

Особый противопожарный режим ввели в Красноярском крае

Особый противопожарный режим начал действовать в Красноярском крае с 8 по 31 мая для сокращения числа природных возгораний, сообщили в МЧС. На весь период действия ограничений в городе введен запрет на использование открытого огня.

Власти уточнили, что профильные службы будут проводить рейды для выявления нарушений требований особого противопожарного режима. За нарушение правил пожарной безопасности в этот период предусмотрены повышенные штрафы.

Так, для граждан сумма взыскания увеличена до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф вырос до 80 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим был введен в Кузбассе с 15 апреля по 1 июня. В течение этого периода в области проверят работу систем оповещения, а также организуют профилактические беседы с жителями частного сектора. Жителям региона запретили посещать лесные территории, готовить шашлыки на мангалах и кострах, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи.

