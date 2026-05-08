Назван самый подешевевший продукт в России за месяц

Огурцы стали лидером рейтинга самых подешевевших продуктов в России за месяц

В России зафиксировано снижение цен на огурцы на 15% к концу апреля, что сделало их самым подешевевшим продуктом за последний месяц, подсчитали для РИА Новости в «Руспродсоюзе». Там отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость огурцов уменьшилась на 4,5%.

Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта, — сказали в объединении.

Кроме огурцов, в перечень продуктов с наиболее заметным снижением цен за месяц вошли помидоры и бананы. По данным союза, помидоры подешевели на 3,2%, а бананы — на 2,4%. Средняя цена огурцов составила 193,7 рубля за 1 кг, помидоров — 303,7 рубля за 1 кг, а бананов — 161 рубль за 1 кг, уточнили в «Руспродсоюзе».

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что самые низкие цены на рыбу среди ведущих стран-добытчиков, включая Норвегию, США, Японию и Китай, фиксируются в России. По его словам, ключевая трудность заключается не в высокой стоимости рыбы, а в недостаточной покупательной способности граждан.

