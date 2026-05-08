Власти отчитались о тушении пожара после удара ВСУ Спасатели потушили пожар в административном здании Ростова-на-Дону после атаки

Пожарные полностью потушили возгорание в административном здании в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он написал, что четырехэтажное строение загорелось из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

