Средства ПВО нарушили планы ВСУ и спасли российский регион Губернатор Русских: над Ульяновской областью сбили три дрона ВСУ

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Майнского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы, — заявил руководитель.

Глава региона также напомнил о действующем запрете на публикацию фото- и видеозаписей, на которых запечатлены места обнаружения БПЛА. Это же касается и работы сил ПВО.

Ранее свыше 260 вражеских беспилотников самолетного типа были перехвачены и ликвидированы силами противовоздушной обороны в промежуток с 00:00 до 07:00 по московскому времени над различными регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ударам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской и ряда других областей.