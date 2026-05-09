Этот цветок творит невозможное: растет в тени, цветет ярче пионов — посадите и забудьте на 20 лет

Лабазник, известный также как таволга, — это многолетнее растение, которое заслуженно должно занять место в каждом саду, сочетая в себе великолепную декоративность, неприхотливость и массу полезных свойств.

Главное преимущество этого цветка для дачи — его невероятно красивое и продолжительное цветение, которое длится с конца июня до августа. Воздушные соцветия лабазника напоминают белоснежные или нежно-розовые пушистые метелки, которые парят над листвой, создавая в саду ощущение кружевного облака. Пионы и рядом не стояли!

Помимо эстетики, это растение выносливо и нетребовательно: большинство видов прекрасно растут и на солнце, и в тени, а главное — любят влажную почву, что делает их идеальным решением для оформления берегов водоемов или «сырых» уголков участка без пересадки на протяжении многих лет.

Лабазник бывает самых разных размеров: от гигантских 2-метровых красавцев (вид камчатский) до компактных лилипутов высотой всего 40 см (сорт Nana). Плюс ко всему это растение — ценный медонос, привлекающий в сад пчел.

