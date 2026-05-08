Цветет и не думает останавливаться: многолетник, который утопает в бутонах с июня до октября и не лысеет

Хотите, чтобы цветник превратился в сплошной ковер из бутонов и не было ни одного голого стебля? Посадите астранцию — многолетник, который цветет непрерывно с июня до сентября, не требуя перерывов на отдых.

Ее мелкие звездчатые цветки собраны в изящные зонтики, которые парят над кустом как облако. Куст сохраняет декоративность до 7–10 лет на одном месте без пересадки и каких-либо сложных манипуляций с вашей стороны.

Пышным и долгим цветением также может похвастаться эхинацея. Ее крупные «ромашки» с выпуклой серединкой распускаются в июле и продолжают радовать глаз вплоть до самых заморозков. Она не боится засухи, не требует частых поливов и отлично зимует без укрытия.

Если же ваша цель — создать не просто долгоиграющий цветник, а настоящий фейерверк красок без единой паузы, обратите внимание на кореопсис мутовчатый. Этот «солнечный фонтан» обильно усыпан ярко-желтыми звездочками с июня до глубокой осени.

