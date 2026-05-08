День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 23:42

Слуцкий назвал перемирие с 9 по 11 мая шагом навстречу США

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласие России на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая является также шагом навстречу американской стороне, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что Вашингтон поддержал предложение Москвы о прекращении огня.

Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой. Изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы, — отметил Слуцкий.

Ранее Слуцкий говорил, что недавний указ президента Украины Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве выглядит как клоунада и «танец на костях». По его словам, подобные действия затрагивают память ветеранов Великой Отечественной войны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры с белорусским лидером проходят в Представительском кабинете российского лидера.

Власть
Россия
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскритиковала запрет песен Победы в Германии
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.