Слуцкий назвал перемирие с 9 по 11 мая шагом навстречу США

Согласие России на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая является также шагом навстречу американской стороне, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что Вашингтон поддержал предложение Москвы о прекращении огня.

Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой. Изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы, — отметил Слуцкий.

Ранее Слуцкий говорил, что недавний указ президента Украины Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве выглядит как клоунада и «танец на костях». По его словам, подобные действия затрагивают память ветеранов Великой Отечественной войны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры с белорусским лидером проходят в Представительском кабинете российского лидера.