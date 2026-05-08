08 мая 2026 в 23:41

Силы ПВО уничтожили беспилотники на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают все необходимые специалисты, добавил глава города.

Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

