Силы ПВО уничтожили беспилотники на подлете к Москве

Дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают все необходимые специалисты, добавил глава города.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.