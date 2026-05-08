Цветут и в адское пекло, и в ледяные дожди: многолетники для капризного лета

Мечтаете о цветнике, который будет пылать яркими красками независимо от капризов погоды? Этим растениям нипочем ни изнуряющая жара, ни затяжные дожди, ни ледяной ветер.

Абсолютным чемпионом по выносливости по праву считается лилейник. Его шелковистые цветы-хамелеоны не выгорают на солнце, не боятся града и быстро восстанавливаются после урагана благодаря гибким цветоносам. Цветет лилейник волнами с июня по сентябрь.

Не менее стоек и очиток, который идеален для самых засушливых и проблемных участков. Благодаря толстым мясистым листьям он запасает влагу и продолжает цвести звездообразными соцветиями даже в разгар засухи.

А для тех, кто ищет красоту на любой почве, подойдет молочай — растение, которое биологи называют настоящим «чемпионом выживания». Молочай не боится жары и в то же время выдерживает морозы.

