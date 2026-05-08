Помидоры вырастают как мини-тыквы, а не водянистая мелочь: три подкормки без химии решают все

Крупные мясистые томаты — это не случайность, а результат правильного питания в период налива плодов. В это время кусты тратят максимум сил на урожай, и простые натуральные подкормки работают не хуже дорогих средств. Главное — дать нужные элементы без перекорма.

Первая помощница — древесная зола. В ней калий и кальций, которые отвечают за плотность и размер плодов. 150 г золы заливают 10 л теплой воды, настаивают сутки и поливают по литру под куст.

Вторая — дрожжевая подкормка. 100 г дрожжей и 50 г сахара разводят в 10 л воды, настаивают пару часов и перед поливом разбавляют 1:5. Такой раствор «оживляет» почву и помогает корням лучше усваивать питание.

Третья — настой крапивы. Килограмм зелени заливают 10 л воды, выдерживают до недели и разводят 1:10. Он поддерживает рост и дает микроэлементы.

Подкармливают раз в 10–14 дней, не перебарщивая с азотом. В сочетании с поливом и рыхлением это дает крупные, сладкие и плотные помидоры без лишней химии.

Марина Макарова
