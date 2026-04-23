Розы и сирень отдыхают: душистый «фонтан» — ему нужно всего 3 полива за лето

Розы и сирень отдыхают: душистый «фонтан» — ему нужно всего 3 полива за лето

Чубушник — идеальный выбор для дачи, если вы мечтаете о красивом, благоухающем саде. В июне куст покрывается тысячами белоснежных цветков, превращаясь в душистый «фонтан».

Аромат чубушника настолько насыщен и приятен, что его часто сравнивают с запахом настоящего жасмина, а некоторые сорта имеют тонкий земляничный или ананасовый запах.

Главное преимущество этого кустарника перед капризными розами или трудоемкими многолетниками — его поразительная живучесть и абсолютная неприхотливость. Чубушник способен расти на одном месте до 30–50 лет, практически не требуя к себе внимания.

Он засухоустойчив, и ему достаточно всего 2–3 поливов за все лето, чтобы чувствовать себя отлично. Этот кустарник — настоящий морозостойкий рекордсмен: он выдерживает зимние температуры до −35 °C и зимует без укрытия даже в суровых условиях Сибири и Урала.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в любую погоду и даже в тени.