Рассыпала пакетик семян в апреле — в июне беседка утонет в облаке сиренево-голубых шаров. Многолетник-мечта

Фото: D-NEWS.ru
Клематис «сиренелия» — это среднерослая лиана высотой 2–3 метра и шириной до полутора метров, которая прекрасно подходит для небольших садов, арок, беседок и решеток. Ее густая зеленая масса и умеренный рост позволяют легко контролировать растение.

Сорт предпочитает солнечные места, но корни должны быть затенены — это классическое требование всех клематисов. Почву любит плодородную, рыхлую, хорошо дренированную. Отличается высокой зимостойкостью: выдерживает морозы до −34 °C, но с укрытием на зиму.

Цветет дважды: первый раз обильно в мае-июне на прошлогодних побегах, формируя крупные махровые цветки до 15 см в диаметре сиренево-голубых или розоватых оттенков со светло-желтыми тычинками. Второй раз — в августе-сентябре на побегах текущего года, но цветки уже простые. Это делает «сиренелию» особенно декоративной в течение всего сезона. Растение устойчиво к болезням, относится ко второй группе обрезки (легкая обрезка после первого цветения). Посадите этот клематис — и он станет жемчужиной вашего сада, радуя глаз нежными сиреневыми звездами.

Мария Левицкая
