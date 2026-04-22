22 апреля 2026 в 15:30

Посадите в апреле — и даже в полутени засияют сотни лимонно-желтых бусин. Многолетник, который не подведет

Фото: D-NEWS.ru
Посадите в апреле — и даже в полутени засияют сотни лимонно-желтых бусин. Бархатцы «антигуа желтый» — это гибрид, который справедливо называют лидером среди прямостоячих бархатцев. Растение образует пышный, но очень компактный кустик высотой всего 20–30 см, усыпанный крупными густомахровыми соцветиями диаметром до 10–12 см.

Эти яркие желтые шары, похожие на маленькие солнца, появляются уже через 2–2,5 месяца после посева и радуют глаз с июня до самых заморозков, не теряя насыщенности цвета и формы даже под дождем и ветром. Сорт идеально подходит для обрамления клумб и дорожек, эффектно смотрится в балконных ящиках и садовых контейнерах, а также долго сохраняет свежесть в срезке. Он неприхотлив: засухоустойчив, хорошо растет на солнце и в полутени, не требует частых подкормок и практически не болеет.

Единственное, чего боятся эти бархатцы, — заморозков, поэтому высаживать их в грунт лучше после того, как минует угроза возвратных холодов. Вырастить «антигуа желтый» может даже начинающий садовод: семена сеют на рассаду в марте, а всходы появляются уже через неделю. Это растение не только украшает сад, но и отпугивает вредителей, оздоравливая почву вокруг себя.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Посейте в апреле — и на самой бедной земле расцветут аметистовые звездочки. Идеальный многолетник для ленивых
Посейте в апреле — и на самой бедной земле расцветут аметистовые звездочки. Идеальный многолетник для ленивых
Растения-«подушки» для неприхотливых клумб: украшение, которое цветет без устали
Посейте в апреле — и даже в засуху расцветут пышные кусты с лавандовыми шапками. Чудо-многолетник
Посадите в апреле — весной сад в махровых кремово-белых шарах с лимонным отливом. Многолетник-чудо
Юрист ответил, строительство какой теплицы может обернуться штрафом
Мария Левицкая
