Посадите в апреле — и даже в полутени засияют сотни лимонно-желтых бусин. Многолетник, который не подведет

Бархатцы «антигуа желтый» — это гибрид, который справедливо называют лидером среди прямостоячих бархатцев. Растение образует пышный, но очень компактный кустик высотой всего 20–30 см, усыпанный крупными густомахровыми соцветиями диаметром до 10–12 см.

Эти яркие желтые шары, похожие на маленькие солнца, появляются уже через 2–2,5 месяца после посева и радуют глаз с июня до самых заморозков, не теряя насыщенности цвета и формы даже под дождем и ветром. Сорт идеально подходит для обрамления клумб и дорожек, эффектно смотрится в балконных ящиках и садовых контейнерах, а также долго сохраняет свежесть в срезке. Он неприхотлив: засухоустойчив, хорошо растет на солнце и в полутени, не требует частых подкормок и практически не болеет.

Единственное, чего боятся эти бархатцы, — заморозков, поэтому высаживать их в грунт лучше после того, как минует угроза возвратных холодов. Вырастить «антигуа желтый» может даже начинающий садовод: семена сеют на рассаду в марте, а всходы появляются уже через неделю. Это растение не только украшает сад, но и отпугивает вредителей, оздоравливая почву вокруг себя.

