Посейте в апреле — и на самой бедной земле расцветут аметистовые звездочки. Идеальный многолетник для ленивых

Клематис «бьюти оф ворчестер» (Beauty of Worcester) — это именно тот многолетник, о котором говорится в заголовке. Посейте его в апреле (или, что вернее, высадите саженец), и на самой бедной земле он расцветет аметистовыми звездочками.

Этот сорт был выведен в Британии еще в 1886 году и с тех пор покоряет садоводов своей красотой. Он представляет собой изящную лиану длиной до 2–3 метров, которую можно пустить по опоре, беседке или ограждению. Главное сокровище «бьюти оф ворчестер» — его крупные, до 15 см в диаметре, цветки насыщенного сине-фиолетового оттенка с золотисто-желтыми тычинками. Ранним летом на прошлогодних побегах распускаются махровые звезды» а в августе-сентябре на приросте текущего года появляются новые, уже простые цветки, обеспечивая повторное цветение.

Этот сорт идеально подходит для занятых садоводов. Он достаточно неприхотлив и зимостоек (выдерживает морозы до −34 °C). Ему нужно лишь солнечное место и плодородная, рыхлая почва.

