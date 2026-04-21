Посейте в апреле — и к лету  участок покроется снежно-белыми махровыми шапками с жемчужным блеском

Гвоздика турецкая «белая королева» — это многолетник, который покоряет своей безупречной белизной и плотными, приплюснутыми соцветиями-щитками диаметром до 12 см, напоминающими кружевные облака. Ее многочисленные махровые цветки до 2 см в поперечнике с бархатистыми лепестками источают тонкий пряный аромат, который особенно силен в вечерние часы.

Разветвленные кустики высотой 50–60 см с прямостоячими прочными стеблями и сизовато-зеленой листвой выглядят изящно даже после цветения. Цветение наступает на второй год после посева и длится около месяца с конца июня, при удалении увядших соцветий может продолжаться до заморозков. Растение холодо- и засухоустойчиво, предпочитает солнечные места или легкую полутень и хорошо дренированные, плодородные почвы.

Посев семян проводят в апреле-мае в открытый грунт на разводочные гряды, слегка присыпая песком, а на постоянное место рассаживают в августе с интервалом 25–30 см. В первый год формируется лишь розетка листьев. Уход минимален: регулярный полив, прополка, рыхление и подкормка комплексными удобрениями раз в две недели. «Белая королева» идеальна для миксбордеров, рабаток, каменистых горок и срезки — в вазе букет сохраняет свежесть до двух недель. Благодаря неприхотливости этот сорт подходит как опытным садоводам, так и новичкам, даря саду атмосферу чистоты и торжественности.

