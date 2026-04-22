Посейте в апреле — и даже в засуху расцветут пышные кусты с лавандовыми шапками. Чудо-многолетник

Бросьте семена в грунт в апреле — и в июне ваш сад расцветет лавандово-фиолетовыми шарами с бархатистой текстурой. Бархатцы «Фиолетовый Шелк» — это однолетнее травянистое растение высотой от 20 до 60 см, которое благодаря своей неприхотливости и обильному цветению станет настоящей жемчужиной любого цветника.

Его перисто-рассеченные зеленые листья создают ажурный фон для крупных махровых соцветий диаметром 5–8 см. Окраска лепестков — нежный лавандово-фиолетовый с более темной каймой по краю, что придает цветкам глубину и бархатистость, словно дорогой шелк. Цветение продолжается с июня по октябрь, не прерываясь даже в жаркие дни.

Растение обладает легким пряным ароматом, устойчиво к засухе, большинству болезней и мирится с бедными почвами. Идеально для украшения клумб, бордюров, контейнеров, а также для миксбордеров, рабаток и озеленения балконов. Выращивается через рассаду (посев в марте-апреле) или прямым посевом в грунт в мае. Эти бархатцы подарят вашему саду шелковое великолепие и яркие краски до самых заморозков.

