Растения-«подушки» для неприхотливых клумб: украшение, которое цветет без устали

Такие растения называют подушками за форму: они стелются по земле, образуя плотные куртины. Это отличный вариант для тех, кто хочет красивую клумбу без постоянной возни: многие из них многолетние и способны расти на одном месте 5–10 лет и дольше.

Обриета — многолетник, который живет 4–6 лет и отлично переносит засуху. Высота 10–15 см, весной превращается в сплошной ковер из фиолетовых, розовых и голубых цветов, при обрезке может зацвести повторно.

Алиссум скальный — многолетнее растение сроком жизни около 5–7 лет. Быстро разрастается, образует плотный ароматный ковер и цветет волнами практически до осени.

Лобулярия морская чаще выращивается как однолетник, но может вести себя как короткоживущий многолетник (1–2 года в мягком климате). Цветет непрерывно с начала лета до холодов, образуя мягкие «подушки» из мелких цветков.

Флокс шиловидный — классический многолетник, живет 8–10 лет и больше. Разрастается до 60–70 см в ширину, образуя плотный цветущий ковер, особенно хорош для бордюров и альпийских горок.

Камнеломка — многолетник с длительным сроком жизни, до 6–8 лет. Быстро образует густые «подушки», хорошо растет как на солнце, так и в полутени, ежегодно радуя обильным цветением.

Армерия приморская — многолетнее растение, способное расти на одном месте до 7–10 лет. Компактные кустики с шаровидными соцветиями украшают клумбу с начала лета и хорошо переносят ветер и бедные почвы.

Такие растения идеально подходят для бордюров, альпийских горок и «ленивых» клумб. Они быстро закрывают пустоты, подавляют сорняки и создают аккуратный, ухоженный вид без сложного ухода.

сады
цветы
клумбы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
