Посадите в апреле — весной сад в махровых кремово-белых шарах с лимонным отливом. Многолетник-чудо

Нарцисс «айс кинг» (Ice King) — это многолетник, который покоряет своей необычной красотой и изысканным ароматом. Его крупные, полностью махровые цветки диаметром до 10 см не имеют привычного кубка — вместо этого они состоят из множества узких, плотно уложенных лепестков, напоминающих кружевные юбочки.

В начале цветения в центре преобладают яркие лимонно-желтые тона, а по краям — нежные сливочно-белые. По мере взросления цветок светлеет, превращаясь в белоснежное облако с легким лимонным оттенком в глубине. Цветение начинается в середине весны, обычно в апреле — мае, и продолжается до трех недель, наполняя сад тонким, сладковатым ароматом.

Высота растения достигает 40 см, прочные стебли идеально подходят для срезки — в вазе букет сохраняет свежесть до 7 дней. «Айс кинг» предпочитает солнечные участки или легкую полутень и хорошо дренированную, плодородную почву. Луковицы высаживают в сентябре — октябре на глубину 10–15 см.

Растение неприхотливо, морозостойко и годами разрастается в пышные куртины, радуя обильным цветением. Идеально для групповых посадок, бордюров, альпийских горок и выгонки к праздникам. Посадите этого королевского красавца — и он станет жемчужиной вашего весеннего сада.

