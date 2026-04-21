Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 15:30

Посадите в апреле — весной сад в махровых кремово-белых шарах с лимонным отливом. Многолетник-чудо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нарцисс «айс кинг» (Ice King) — это многолетник, который покоряет своей необычной красотой и изысканным ароматом. Его крупные, полностью махровые цветки диаметром до 10 см не имеют привычного кубка — вместо этого они состоят из множества узких, плотно уложенных лепестков, напоминающих кружевные юбочки.

В начале цветения в центре преобладают яркие лимонно-желтые тона, а по краям — нежные сливочно-белые. По мере взросления цветок светлеет, превращаясь в белоснежное облако с легким лимонным оттенком в глубине. Цветение начинается в середине весны, обычно в апреле — мае, и продолжается до трех недель, наполняя сад тонким, сладковатым ароматом.

Высота растения достигает 40 см, прочные стебли идеально подходят для срезки — в вазе букет сохраняет свежесть до 7 дней. «Айс кинг» предпочитает солнечные участки или легкую полутень и хорошо дренированную, плодородную почву. Луковицы высаживают в сентябре — октябре на глубину 10–15 см.

Растение неприхотливо, морозостойко и годами разрастается в пышные куртины, радуя обильным цветением. Идеально для групповых посадок, бордюров, альпийских горок и выгонки к праздникам. Посадите этого королевского красавца — и он станет жемчужиной вашего весеннего сада.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Посейте в апреле — и к лету  участок покроется снежно-белыми махровыми шапками с жемчужным блеском
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.