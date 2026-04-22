Рютте призвал страны НАТО обеспечить защиту миллиардов человек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников общими усилиями увеличить производство оборонной промышленности, сообщает Bloomberg. Свое предложение он обосновал «обеспечением безопасности миллиардов человек по всей Европе и Северной Америке».

Также Рютте одобрил стремление лидеров стран — членов НАТО увеличить оборонные расходы, но напомнил: только деньги не смогут обеспечить безопасность Альянса. По его словам, союзникам необходимы системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы, радары, космические возможности.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. Он добавил, что в ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.