Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:52

Рютте призвал страны НАТО обеспечить защиту миллиардов человек

Рютте призвал страны НАТО увеличить производство оборонной промышленности

Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников общими усилиями увеличить производство оборонной промышленности, сообщает Bloomberg. Свое предложение он обосновал «обеспечением безопасности миллиардов человек по всей Европе и Северной Америке».

Также Рютте одобрил стремление лидеров стран — членов НАТО увеличить оборонные расходы, но напомнил: только деньги не смогут обеспечить безопасность Альянса. По его словам, союзникам необходимы системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы, радары, космические возможности.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. Он добавил, что в ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава и Париж продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания. Однако, по его словам, размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.
Европа
НАТО
Марк Рютте
оборонный бюджет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.