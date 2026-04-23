В Госдуме придумали, как поддержать цифровой суверенитет России

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с НСН предложил разработать и выпустить российский аналог ChatGPT для поддержания цифрового суверенитета. Он напомнил, что наиболее популярный искусственный интеллект работает на базе американских языковых моделей и использует данные, предоставленные США.

Цифровой суверенитет — важная тема. Это вопрос национальной безопасности. Опасность ИИ в том, что данные в него заводит тот, кто им владеет. Он и управляет миром. Опасность, которая стоит за бездумным применением ИИ, еще не все оценили. Вот американцы оценили и сформулировали, что должны управлять миром через соцсети, американский ИИ и криптовалюты. И они по этому пути идут, навязывая свои ценности и свое управление. Соответственно, языковые модели дают ответы в рамках этих ценностей. Давайте мы будем делать свои языковые модели и предлагать миру свои решения, — призвал Гусев.

Он также отметил, что многие люди относятся к ИИ как к близкому и живому человеку. По мнению парламентария, это абсолютно неправильный подход. Депутат выступил против очеловечивания нейросетей и предложил называть его не интеллектом, а системой анализа и синтеза.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов заявил, что ИИ в России нужна государственная цензура. Нейросети, по его словам, необходимо контролировать жестче — в частности, в части ответов на определенные вопросы и обработки специфических запросов.