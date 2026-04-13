В Минцифры призвали к жесткой цензуре в сфере ИИ Шойтов: государство должно цензурировать работу ИИ

Искусственному интеллекту в России нужна государственная цензура, такое мнение выразил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, выступая на форуме «ИИ: режим доверия». Нейросети, по его словам, необходимо контролировать жестче — в частности, в части ответов на определенные вопросы и обработки специфических запросов, передает РИА Новости.

Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, — пояснил Шойтов.

Ранее Минцифры представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ предполагает, что все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами или юрлицами.

Между тем гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий объяснил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад. Оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы.