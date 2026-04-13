Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 12:43

В Минцифры призвали к жесткой цензуре в сфере ИИ

Шойтов: государство должно цензурировать работу ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственному интеллекту в России нужна государственная цензура, такое мнение выразил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, выступая на форуме «ИИ: режим доверия». Нейросети, по его словам, необходимо контролировать жестче — в частности, в части ответов на определенные вопросы и обработки специфических запросов, передает РИА Новости.

Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, — пояснил Шойтов.

Ранее Минцифры представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ предполагает, что все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами или юрлицами.

Между тем гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий объяснил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад. Оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы.

Власть
Россия
Минцифры
искусственный интеллект
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.