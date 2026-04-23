Экс-генменеджер «Динамо» хочет видеть длительные полуфиналы Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина осталось четыре претендента на титул и в полуфинальных сериях хотелось бы видеть длительные противостояния, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, в предыдущих раундах победитель был понятен с первых матчей.

Очень интересная пара «Локомотив» — «Авангард»: организованные консервативные ярославцы и обученные омичи. Я думаю, в этой серии все будут решать тонкости, но самое главное — как сыграют вратари. Быстрые, юркие и организованные магнитогорцы и целостные, физически сильные казанцы. Хотелось бы увидеть длинные серии, чтобы они не заканчивались 4:0 или 4:1, как это было в предыдущих раундах, где сразу был понятен победитель. Хочется увидеть хоккейную интригу, — сказал Сафронов.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» болельщиков ждет тактическое противостояние двух североамериканских тренеров Боба Хартли и Ги Буше. По его словам, в этой паре нет фаворита. Дементьев считает, что в противостоянии «Металлурга» и «Ак Барса» важным аспектом станет реализация большинства.