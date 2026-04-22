Цветет взахлеб маленькими фонариками: бутоны держатся 5 месяцев с конца весны до осени

Катарантус — это идеальный выбор для дачи, способный затмить своей красотой даже капризные петунии. Он цветет непрерывно и невероятно обильно, буквально взахлеб, с конца весны и вплоть до первых осенних заморозков.

Представьте себе: на протяжении всех пяти дачных месяцев ваш участок будет украшен аккуратными, пышными кустиками-шарами, которые сплошь усыпаны яркими пятилепестковыми цветками, напоминающими флоксы или маленькие фонарики.

Палитра катарантуса поражает разнообразием: можно выбрать растения с нежными белыми, розовыми, сиреневыми, а также насыщенными малиновыми и лиловыми цветками, часто с контрастным «глазком» в центре.

Этот цветок не доставит вам хлопот: он не боится дождей, редко поражается вредителями и не требует сложного ухода, довольствуясь лишь умеренным поливом и редкими подкормками. Катарантус одинаково хорош и в качестве бордюрного растения, и как яркий акцент на клумбе, и в подвесных кашпо.

Единственное, о чем стоит помнить при посадке: это растение ядовито, поэтому все работы с ним лучше проводить в перчатках.

Ранее был назван цветок, который отпугнет тлю и переживет любую засуху.