Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 11:01

Цветет 5 месяцев без полива и подкормок: кустарник, над которым не надо хлопотать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лапчатка кустарниковая — это растение, которое по праву считается идеальным выбором для дачи, особенно если вы цените свой отдых больше, чем ежедневные садовые хлопоты.

Лапчатка распускается в июне и продолжает радовать глаз яркими бутонами до самых заморозков в октябре, превращая участок в праздничный фейерверк красок на долгих четыре-пять месяцев.

Но самое важное для дачника в том, что эта красота не требует практически никакого ухода. Кустарник невероятно зимостоек (выдерживает морозы до -40 °C) и без проблем переносит суровые зимы без укрытия, засухоустойчив, практически не болеет и не повреждается вредителями, а также совершенно нетребователен к почве.

Он может расти на одном месте до 30 лет, и для поддержания обильного цветения достаточно всего двух вещей: солнечного места (в тени цветение будет скудным) и минимальной обрезки раз в год.

Ранее был назван цветок с белыми пушистыми соцветиями для посадки в мае.

Проверено редакцией
Читайте также
Спор о наследстве Градского может дойти до эксгумации тела
Не проставлявшему маркировку иноагента Долину запросили срок
Посейте в апреле — и даже в засуху расцветут пышные кусты с лавандовыми шапками. Чудо-многолетник
Запах с нотами ванили и меда: цветок-сказка — сажать в мае семенами, взойдут за 2 недели
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.