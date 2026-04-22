Цветет 5 месяцев без полива и подкормок: кустарник, над которым не надо хлопотать

Лапчатка кустарниковая — это растение, которое по праву считается идеальным выбором для дачи, особенно если вы цените свой отдых больше, чем ежедневные садовые хлопоты.

Лапчатка распускается в июне и продолжает радовать глаз яркими бутонами до самых заморозков в октябре, превращая участок в праздничный фейерверк красок на долгих четыре-пять месяцев.

Но самое важное для дачника в том, что эта красота не требует практически никакого ухода. Кустарник невероятно зимостоек (выдерживает морозы до -40 °C) и без проблем переносит суровые зимы без укрытия, засухоустойчив, практически не болеет и не повреждается вредителями, а также совершенно нетребователен к почве.

Он может расти на одном месте до 30 лет, и для поддержания обильного цветения достаточно всего двух вещей: солнечного места (в тени цветение будет скудным) и минимальной обрезки раз в год.

