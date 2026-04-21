21 апреля 2026 в 19:00

Запах с нотами ванили и меда: цветок-сказка — сажать в мае семенами, взойдут за 2 недели

Фото: D-NEWS.ru
Маттиола, известная также как «ночная фиалка», — это растение, которое точно стоит посадить на даче, если вы цените не только красоту, но и неповторимые ароматы в саду.

Ее главное преимущество — удивительный сладкий и очень стойкий запах, который напоминает аромат диких фиалок с нотками ванили и меда. Он раскрывается с наступлением сумерек, наполняя вечерний сад, и разносится на десятки метров вокруг. Настоящая сказка!

Цветение продолжается около месяца, обычно с конца июня по июль. Выращивание маттиолы не доставит хлопот даже начинающему садоводу. Растение холодостойкое, выдерживает заморозки до −5–7 °C, засухоустойчивое и нетребовательное к почвам.

Сажать маттиолу в мае — самый лучший и простой способ. Семена можно сеять прямо в открытый грунт в начале — середине месяца, когда земля прогреется. Их не заглубляют, а рассыпают по поверхности увлажненной почвы и лишь слегка присыпают землей или песком. Всходы появляются довольно быстро, через 10–14 дней.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в живую изгородь с медовым ароматом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
