Посадил в мае — любуешься все лето: удивительный злак с белыми пушистыми соцветиями

Зайцехвост — это однолетний злак, который покоряет своей невероятной декоративностью и неприхотливостью. Его главное достоинство — пушистые соцветия, напоминающие хвостики зайцев, которые возвышаются над зеленой листвой.

Цветение длится все лето, а высушенные соцветия сохраняют свою красоту годами, что делает его идеальным для зимних букетов и сухоцветов. Зайцехвост невероятно прост в выращивании: семена сеют прямо в грунт в мае, и уже через два месяца растение зацветает. Оно нетребовательно к почвам, засухоустойчиво и отлично растет даже на солнцепеке.

Это растение обязательно станет хитом в саду. Зайцехвост также идеально подходит для контейнерного озеленения и создания живых бордюров. Посадив его однажды, вы полюбите этот удивительный злак навсегда.

