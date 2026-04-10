10 апреля 2026 в 15:01

Посадил в мае — любуешься все лето: удивительный злак с белыми пушистыми соцветиями

Фото: D-NEWS.ru
Зайцехвост — это однолетний злак, который покоряет своей невероятной декоративностью и неприхотливостью. Его главное достоинство — пушистые соцветия, напоминающие хвостики зайцев, которые возвышаются над зеленой листвой.

Цветение длится все лето, а высушенные соцветия сохраняют свою красоту годами, что делает его идеальным для зимних букетов и сухоцветов. Зайцехвост невероятно прост в выращивании: семена сеют прямо в грунт в мае, и уже через два месяца растение зацветает. Оно нетребовательно к почвам, засухоустойчиво и отлично растет даже на солнцепеке.

Это растение обязательно станет хитом в саду. Зайцехвост также идеально подходит для контейнерного озеленения и создания живых бордюров. Посадив его однажды, вы полюбите этот удивительный злак навсегда.

Ранее были названы многолетники и однолетники, которые цветут волнами все лето.

Проверено редакцией
Общество
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Общество
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Общество
Разбросайте семена по клумбе в апреле — и все лето любуйтесь жемчужными бусинами на тонких ножках
Общество
Синий водопад на вашей даче: вытеснит сорняки и цветет два месяца — чудо-многолетник
Общество
Цветет даже в густой тени: создаст изумрудный ковер и вытеснит сорняки — чудо-многолетник
Дарья Иванова
Д. Иванова
