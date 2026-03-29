Больше никаких пустых клумб: многолетники и однолетники, которые цветут волнами все лето

Среди садовых цветов есть настоящие чемпионы по волнообразному цветению. С ними легко решить проблему пустых клумб.

Петуния при правильном уходе способна радовать вас все лето, причем каждая последующая волна становится пышнее предыдущей. Секрет в том, что петуния закладывает бутоны непрерывно, а если вовремя удалять увядшие цветы, растение направляет все силы на формирование новых.

Однако есть многолетник, который превосходит петунию по продолжительности и пышности цветения — это роза флорибунда. Сорта этой группы цветут волнами с июня до заморозков, причем каждая волна становится все более роскошной.

Другой рекордсмен — гортензия метельчатая, которая сначала зацветает в июле, затем в августе-сентябре выдает вторую, еще более мощную волну, а при благоприятной погоде может цвести и в третий раз.

Главное правило для получения волнообразного цветения — своевременное удаление отцветших соцветий и регулярные подкормки, особенно калийными удобрениями, которые стимулируют образование новых бутонов.

Ранее был назван цветок на замену флоксам — не поражается мучнистой росой.