29 марта 2026 в 21:30

Больше никаких пустых клумб: многолетники и однолетники, которые цветут волнами все лето

Фото: D-NEWS.ru
Среди садовых цветов есть настоящие чемпионы по волнообразному цветению. С ними легко решить проблему пустых клумб.

Петуния при правильном уходе способна радовать вас все лето, причем каждая последующая волна становится пышнее предыдущей. Секрет в том, что петуния закладывает бутоны непрерывно, а если вовремя удалять увядшие цветы, растение направляет все силы на формирование новых.

Однако есть многолетник, который превосходит петунию по продолжительности и пышности цветения — это роза флорибунда. Сорта этой группы цветут волнами с июня до заморозков, причем каждая волна становится все более роскошной.

Другой рекордсмен — гортензия метельчатая, которая сначала зацветает в июле, затем в августе-сентябре выдает вторую, еще более мощную волну, а при благоприятной погоде может цвести и в третий раз.

Главное правило для получения волнообразного цветения — своевременное удаление отцветших соцветий и регулярные подкормки, особенно калийными удобрениями, которые стимулируют образование новых бутонов.

Ранее был назван цветок на замену флоксам — не поражается мучнистой росой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо вечной возни с петунией — эта находка: радует изящными цветами и не боится ни солнцепека, ни тени
Общество
Вместо вечной возни с петунией — эта находка: радует изящными цветами и не боится ни солнцепека, ни тени
Можно высаживать уже в апреле: эти цветы не боятся весенних заморозков. Ленивая клумба с неприхотливыми растениями
Общество
Можно высаживать уже в апреле: эти цветы не боятся весенних заморозков. Ленивая клумба с неприхотливыми растениями
Россиянам ответили, заменит ли морской контейнер каркасный дом
Общество
Россиянам ответили, заменит ли морской контейнер каркасный дом
Красота участка без дизайнера — 3 кустарника, которые преобразят сад без лишнего ухода
Общество
Красота участка без дизайнера — 3 кустарника, которые преобразят сад без лишнего ухода
Россиянам напомнили о наказании за выращивание шалфея
Общество
Россиянам напомнили о наказании за выращивание шалфея
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«14 дней»: посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление о захвате Тегерана
Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One
ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
«Меня как отрубило»: Алферова рассказала о катастрофе, изменившей ее жизнь
«Мощный циклон»: Роскосмос показал кадры Дагестана с орбиты Земли
Финляндию призвали к жесткой реакции после падения беспилотников
ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану
Более половины всех российских банков показали убытки в конце месяца
«Разделывал — и в духовку»: Киселев ловил голубей и кормил ими друзей
Мэр Горловки раскрыл последствия жесткой атаки ВСУ
В Дагестанских Огнях открыли ПВР для пострадавших от наводнения
«Быстро оформили»: Галич вспомнила о своем проступке после казуса Киркорова
В Одессе сотрудники ТЦК покалечили мужчину при задержании
Затишье перед бурей, призыв женщин: новости с фронтов СВО к вечеру 29 марта
Красный Полумесяц раскрыл число детей, погибших от ударов США и Израиля
В районе Таганрога прогремела серия взрывов
«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением
Три БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Брянской областью
В Иране указали на неудачу участвующих в войне стран
Раскрыто, сколько дронов пытались атаковать Россию за семь часов
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

