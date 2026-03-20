Отказалась от флоксов в этом году в пользу яркого многолетника: не поражается мучнистой росой

Отказалась от флоксов в этом году в пользу яркого многолетника, который не поражается мучнистой росой и не требует бесконечных обработок.

Мой выбор — вербейник, многолетник, который цветет так же пышно, но при этом абсолютно устойчив к грибковым заболеваниям. Его ярко-желтые звездчатые цветки, собранные в густые кистевидные соцветия, распускаются в июне и радуют глаз до августа, создавая эффект солнечного фейерверка. Вербейник не боится сырости, прекрасно растет на влажных почвах и в полутени, где флоксы часто болеют.

Он быстро разрастается, образуя плотные куртины, и не требует сложного ухода. Это растение станет идеальной заменой флоксам, даря красоту без химии и лишних забот.

