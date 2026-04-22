Обвиняемый в убийстве депутата украинец пытался покончить с собой на суде

22 апреля 2026 в 19:49

Обвиняемый в убийстве депутата Рады Фарион попытался покончить с собой на суде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украинец Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, попытался совершить самоубийство, сообщил «УНИАН». В материале говорится, что инцидент произошел во время заседания суда.

По информации журналистов, фигуранта дела об убийстве остановила охрана суда. Позднее появилась информация, что Зинченко потерял сознание и был доставлен в больницу. При этом сам обвиняемый уверяет, что не имеет к убийству Фарион никакого отношения.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию. Инициативу выдвинул депутат Николай Княжицкий, она предполагает изменения в статье 161 Уголовного кодекса Украины.

До этого глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что совершивший массовое убийство в Голосеевском районе Киева стрелок владел оружием на законных основаниях. Разрешение было выдано после того, как он предоставил медицинские справки, полученные в одной из частных клиник города. По словам главы полиции, задержанный отличался повышенной конфликтностью и регулярно вступал в перепалки с жильцами дома.

Европа
Украина
Ирина Фарион
суды
