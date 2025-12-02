На Украине задержали британского шпиона

Служба безопасности Украины задержала британского инструктора ВСУ Росса Дэвида Катмора по подозрению в том, что в течение 2024–2025 годов он осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность, сообщает «Украинская правда». Отмечается, что он может быть причастен к громким убийствам, например экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Следователи выдвинули предположение, что подозреваемый участвовал в транспортировке оружия, которое впоследствии применялось для совершения преступлений на Украине. Среди жертв, кроме Фарион, числятся бывшие депутаты и политические деятели, такие как активист «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Демьян Ганул и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Как сообщалось, Ирину Фарион застрелили в центре Львова вечером 19 июля 2024 года. Нападение произошло на улице Масарика недалеко от места ее проживания. По свидетельствам соседей, преступник произвел выстрел в висок жертвы с близкой дистанции, используя пистолет без глушителя.