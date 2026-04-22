В Раде предложили ввести уголовную ответственность за украинофобию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию, передает издание sud.ua. Инициатива депутата Николая Княжицкого предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время текст документа отсутствует в открытом доступе, поэтому, что именно подразумевается под «украинофобией», пока не известно. Инициатива потенциально может стать предметом различных оценок в профессиональной среде. Речь идет как о возможном усилении защиты от дискриминации, так и о необходимости четкого определения правовых норм.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Киева на ввод полного моратория на русский язык в Одессе можно назвать театром абсурда. Так она отреагировала на предложение представителя языкового омбудсмена на Украине Анны Неруш ввести стопроцентный запрет на русский язык.

Также Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По ее словам, такая чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.