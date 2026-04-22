22 апреля 2026 в 19:08

В Раде предложили ввести уголовную ответственность за украинофобию

Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию, передает издание sud.ua. Инициатива депутата Николая Княжицкого предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время текст документа отсутствует в открытом доступе, поэтому, что именно подразумевается под «украинофобией», пока не известно. Инициатива потенциально может стать предметом различных оценок в профессиональной среде. Речь идет как о возможном усилении защиты от дискриминации, так и о необходимости четкого определения правовых норм.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Киева на ввод полного моратория на русский язык в Одессе можно назвать театром абсурда. Так она отреагировала на предложение представителя языкового омбудсмена на Украине Анны Неруш ввести стопроцентный запрет на русский язык.

Также Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По ее словам, такая чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

Европа
Украина
Верховная рада
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

