Митрошиной продлили домашний арест

23 апреля 2026 в 13:18

Блогерше Митрошиной продлили арест до 1 августа

Блогер Александра Митрошина Блогер Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Тверской суд Москвы продлил арест блогерше Александре Митрошиной до 1 августа 2026 года, сообщает ТАСС. Инфлюенсера обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств.

Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Продлить обвиняемой Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, — заявил судья.

Отмечается, что защита Митрошиной просила суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Блогерша также возражала против домашнего ареста, отмечая, что ей не хватает прогулок.

Ранее источники сообщили, что адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева угрожали блогерше проблемами с налоговой в случае отказа от сотрудничества. Это произошло после того, как инфлюенсер и ее муж Тимур Кошкаров встретились с ними и заявили о сотрудничестве с новыми адвокатами.

До этого Митрошина вновь посетила судебное заседание. По окончании процесса она отметила, что дело идет своим чередом. Девушка также призналась, что за год, проведенный под надзором, успела отвыкнуть от социальных сетей.

Шоу-бизнес
Александра Митрошина
суды
домашние аресты
