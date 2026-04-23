Бросьте семена в грунт в апреле — в августе сад превратится в ювелирную шкатулку: жемчужные шары с бирюзовой каймой

Бросьте семена в грунт в апреле — и в июле ваш сад накроется пышными шапками белых цветов с нежной синей каймой. Бархатцы «восторг» (Tagetes) — это изящные однолетники, которые благодаря своей компактности (высота 40–50 см) и обильному цветению создают эффект кружевного покрывала.

Их густомахровые шаровидные соцветия диаметром до 6–8 см, словно фарфоровые, с контрастной голубовато-синей каймой по краю лепестков, выглядят очень необычно и празднично. Темно-зеленые перисто-рассеченные листья с легким опушением служат идеальным фоном.

Цветение начинается в июле и продолжается до сентября, радуя тонким пряным ароматом. Растения устойчивы к жаре и засухе, но требуют защиты от затяжных дождей. Идеально подходят для миксбордеров, групповых посадок, срезки и создания ярких акцентов в цветниках. Выращиваются через рассаду (посев в марте-апреле) или прямым посевом в грунт в мае. Эти бархатцы станут настоящей жемчужиной вашего сада, привлекая восхищенные взгляды и бабочек.

