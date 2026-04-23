Психотерапевт рассказал, как избавиться от нервного тика глаз

При нервном тике глаз можно обратиться к неврологу и пройти соответствующее лечение или попытаться самостоятельно побороть проблему, разобравшись в причинах своего стресса, заявил «Вечерней Москве» психотерапевт Евгений Фомин. Он отметил, что первый вариант гораздо легче, а второй требует постоянной работы над собой и времени. По мнению врача, любые подергивания невротического характера сигнализируют, что человек долгое время находится в постоянном напряжении.

Если человек находится в состоянии длительного [внутреннего] конфликта, он может столкнуться с перенапряжением нервной системы, которая начинает «двоить», в том числе в виде таких тиков. Можно обратиться к неврологу, чтобы он подобрал лечение, назначил эффективные антидепрессанты и нейролептики. Это короткий и простой путь. Пришел к врачу, купил нужные препараты — и через недели две уже будет ощутимый результат, — отметил Фомин.

Если же человек намерен сам решить проблему, ему нужно будет разобраться в том, что именно вызывает у него внутренние переживания. Когда причина все-таки будет найдена, следует поразмыслить над тем, как избавиться от источника стресса. По словам врача, это долгий путь, который может занять от трех месяцев до года — все зависит от причин, которые привели к такому состоянию.

