Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:50

Психотерапевт рассказал, как избавиться от нервного тика глаз

Психотерапевт Фомин: при глазном тике можно обратиться к неврологу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При нервном тике глаз можно обратиться к неврологу и пройти соответствующее лечение или попытаться самостоятельно побороть проблему, разобравшись в причинах своего стресса, заявил «Вечерней Москве» психотерапевт Евгений Фомин. Он отметил, что первый вариант гораздо легче, а второй требует постоянной работы над собой и времени. По мнению врача, любые подергивания невротического характера сигнализируют, что человек долгое время находится в постоянном напряжении.

Если человек находится в состоянии длительного [внутреннего] конфликта, он может столкнуться с перенапряжением нервной системы, которая начинает «двоить», в том числе в виде таких тиков. Можно обратиться к неврологу, чтобы он подобрал лечение, назначил эффективные антидепрессанты и нейролептики. Это короткий и простой путь. Пришел к врачу, купил нужные препараты — и через недели две уже будет ощутимый результат, — отметил Фомин.

Если же человек намерен сам решить проблему, ему нужно будет разобраться в том, что именно вызывает у него внутренние переживания. Когда причина все-таки будет найдена, следует поразмыслить над тем, как избавиться от источника стресса. По словам врача, это долгий путь, который может занять от трех месяцев до года — все зависит от причин, которые привели к такому состоянию.

Ранее семейный психотерапевт Татьяна Мазнева заявила, что проживание в многоэтажных зданиях может спровоцировать повышение уровня стресса. Она пояснила, что головной мозг человека нацелен на достижение внутреннего чувства защищенности.

Здоровье
врачи
неврологи
психотерапевты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.