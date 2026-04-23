Раскрыто, куда могли загадочным образом пропасть бригады ВСУ под Харьковом

Бригады Вооруженных сил Украины, исчезнувшие под Харьковом, на самом деле дезертировали, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, проблемы украинской армии могут привести к массовому бегству солдат ВСУ.

Бригада — это 2,5 тыс. человек, минимум тысяча в случае недокомплекта. И если бы Вооруженные силы России их разгромили, то должна была остаться техника, тела, следы боев. Но раз всего этого нет, вывод только один — члены этих подразделений дезертировали. А это значит, что моральный дух украинских солдат падает, люди не хотят умирать и бегут. Это может говорить, что армия Украины уже начала сыпаться. Если не будут предприняты радикальные шаги, а их точно предпринимать не будут, так как в рядах ВСУ и так дефицит живой силы, такие побеги могут начать принимать массовый характер, — высказался Матвийчук.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ пропали в Волчанском районе Харьковской области. Семьи военнослужащих активно ищут своих близких, которые перестали выходить на связь.