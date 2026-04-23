Число выявленных ЦБ поддельных банкнот вошло в историю

В первом квартале текущего года в банковской системе РФ обнаружено минимальное за все время представляемых об этом данных количество поддельных банкнот и монет — 1336, сказано на сайте Центробанка. При этом меньше всего нашли поддельных банкнот номиналом 10 рублей.

Обнаружено 1336 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 826 поддельных пятитысячных банкнот, 410 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 46 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, — уточняется в статистике.

Ранее в Центральном банке России сообщили о снижении числа выявленных фальшивых рублевых банкнот на 20% за год — до 6565 штук, при этом количество подделок иностранной валюты увеличилось на 44%. Чаще всего мошенники подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей (62%) и тысячу рублей (31%). По данным регулятора, в 2025 году на один миллион банкнот приходилась одна фальшивка.

Прежде зампред Банка России Сергей Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей поступят в обращение постепенно, а не сразу. Вместе с этим старые купюры данного номинала останутся в использовании. Дизайн банкноты изменят в четвертый раз с момента ее первого выпуска в марте 1992 года.