Назван способ защитить детей от попыток диверсий

Разговоры с сотрудниками полиции помогут предотвратить диверсионные действия среди детей, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, молодому поколению необходимо доступно разъяснять, к каким серьезным последствиям может привести терроризм.

Дети должны с малого возраста понимать, что терроризм и насилие — это не только плохо, но и чревато очень серьезным наказанием, в том числе и пожизненным лишением свободы. Я считаю, что в школах это должны прививать через беседы не просто с учителями, но и с сотрудниками полиции, в частности инспекторами по делам несовершеннолетних и оперативными следователями. Такие встречи необходимы с начала пубертатного периода, когда детям по 12–13 лет. В этом возрасте они уже все понимают, а разговор с компетентными специалистами поможет не разжечь подростковый пыл, — поделился Игнатов.

Он подчеркнул, что доверительные отношения с родителями играют важную роль в предотвращении вовлечения детей в террористические организации. По словам криминалиста, если ребенок открыто рассказывает о своих переживаниях, взрослые могут вовремя оказать ему поддержку и не допустить его участия в преступной деятельности.

Ранее в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик шел из школы и увидел под ногами сверток с деньгами. Подросток решил, что купюры настоящие, и поднял их. В тот же момент раздался взрыв, и школьника облило краской. Он получил ожоги лица.