В прокуратуре раскрыли, как изменилась ситуация с преступностью в Москве

Число зарегистрированных в Москве преступлений в первом квартале 2026 года сократилось на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила столичная прокуратура. Наиболее заметное снижение зафиксировано в отдельных округах: в Зеленограде — на 38,2%, в Северо-Западном административном округе — на 34,2%, в Южном — на 31,9%.

За первый квартал 2026 года в Москве зарегистрировано 26 985 преступлений (-22,5%), — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, количество грабежей упало на 36% — зафиксировано всего 160 таких преступлений. Правонарушений, связанных с мошенничеством, стало меньше на 28,7%, краж — на 13,6%. Киберпреступность также пошла на спад, продемонстрировав снижение на 25,8%.

Согласно статистике, зафиксировано 98 нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ), что на 36,4% меньше, чем годом ранее. Из них 24 случая завершились летальным исходом — здесь снижение составило 14,3%. Помимо этого, при содействии прокуроров удалось раскрыть 21 убийство, которое было совершено в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что правительство планирует одобрить смягчение наказания за оборот наркотиков без цели сбыта. Верховный суд разработал документ в 2025 году.