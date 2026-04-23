Синоптик спрогнозировал температуру в Москве 23 апреля

В четверг, 23 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до плюс трех — пяти градусов, сообщил в своем канале в МАКСе ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, этот показатель на 10 градусов ниже, чем в среду, 22 апреля.

В публикации указано, что во второй половине дня местами возможны дожди с мокрым снегом, — это обусловлено циклоном, быстро сместившимся с севера Европейской России и уходящего на восток Центрального федерального округа. Он также вызовет на небе плотные облака.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

До этого метеоролог Михаил Семенов рассказал, что жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля. По его словам, в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям: столбики термометров покажут +18–21 градус.